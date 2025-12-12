Violazioni amministrative, cinque punti di penalizzazione per la Ternana

Oggi alle 21:20
di Manuel Del Vecchio
(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha sanzionato la Ternana (Serie C, girone B) con cinque punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Inibizione di quattro mesi, invece, per Stefano D'Alessandro, all'epoca dei fatti amministratore unico del club umbro. La Ternana era stata deferita al Tribunale Federale Nazionale lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., per violazioni di natura amministrativa. (ANSA).