MN - Tetto prezzo settore ospiti, i dettagli della proposta odierna del Milan in Lega

Nelle ultime settimane la Curva Sud Milano ha messo spesso in risalto la problematica del caro biglietto per i settori ospiti in molte partite di Serie A. L'ultimo esempio riguardava la trasferta di lunedì in casa del Torino: il costo dei tagliandi per questa gara è stato di 45 euro, mentre per le sfide interne dei granata contro Como e Cremonese il costo era di 25 euro.

A metà novembre, il Milan ha iniziato a muoversi su questo fronte (qui la nostra anticipazione del 13 settembre) e ha inviato una lettera indirizzata al presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, per chiedere di discutere in assemblea dell’introduzione di un “tetto” al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti. Oggi, venerdì 12 dicembre, tra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea di Lega Serie A c'è stata la "Proposta AC Milan di introduzione di un'tetto' al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti".

LE DICHIARAZIONI DI SIMONELLI E FURLANI - Questo pomeriggio, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto a margine della conferenza stampa post assemblea e ha commentato così la situazione.

Ha detto che non c'è grande condivisione sulla proposta del Milan sul tetto al prezzo dei biglietti nel settore ospiti. Ci può dire di più? "C'è poco da aggiungere. C'è chi ha detto che c'è libero mercato e chi ha detto che all'estero si fa in maniera diversa, calmierando i prezzi per i settori ospiti. È un po' bianco o nero, quando le società si ritroveranno cercheranno di capire l'orientamento".

Giorgio Furlani, AD rossonero, intercettato dall'ANSA invece è stato più possibilista: “Siamo felici che Lega Serie A abbia deciso di approfondire la nostra proposta, istituendo una Commissione dedicata all’interno nella quale continueremo a spingere per arrivare velocemente a un risultato concreto. L’ho sempre detto e ci tengo a ribadirlo: il sostegno dei nostri tifosi è essenziale per la squadra, sia a San Siro che in trasferta”.

I DETTAGLI DELLA PROPOSTA DEL MILAN - La redazione di MilanNews.it apprende che il club rossonero ha presentato in Lega una proposta per arrivare ad una decisione comune su un tetto massimo al prezzo dei biglietti destinati al settore ospiti per le gare di Serie A. Per i dirigenti di via Aldo Rossi si tratta di un tema noto e che è stato sollevato con continuità negli anni dai tifosi, che lamentano un costo elevato da aggiungere a costi di logistici e di trasporto già molto alti: una situazione che spesso li costringe a rinunciare alla trasferta.

Il Milan ha quindi presentato una proposta per un tetto massimo da fissare a 30€, un prezzo in linea con i dettami UEFA ed il listino prezzi dei principali campionati europei. Gli effetti positivi sarebbero molteplici, a partire da un risparmio annuale per i tifosi da oltre 150€: ci sarebbe un aumento degli spettatori all'interno degli stadi di tutta Italia, con un conseguemente miglioramento del prodotto partita (in modo da avere un'immagine migliore anche all'estero) per quanto riguarda la cornice di stadio e atmosfera. Quello che ne conseguirebbe sarebbe un ulteriore aumento del valore del "prodotto" calcio in Italia: un beneficio per chi lo produce (Lega Serie A), lo organizza (i club) e ne fruisce: gli spettatori.

LA POSIZIONE DELLA CURVA SUD MILANO - La Curva Sud Milano nella giornata di ieri ha rilasciato un comunicato in merito: "BASTA SPECULAZIONI! Domani, come non tutti sapranno, si terrà un’importante assemblea in Lega Calcio, dove i club di Serie A saranno chiamati a votare per fissare un tetto massimo al prezzo dei biglietti dei settori ospiti. Vedremo quindi concretamente quali società si schiereranno dalla parte dei tifosi e quali penseranno solo al business e agli interessi economici. Capiremo soprattutto quale sarà la capacità di fare sintesi dell’Ing. De Siervo, se riuscirà a portare le società ad una soluzione che tuteli finalmente chi frequenta gli stadi di tutta Italia, sobbarcandosi consistenti spese per seguire ovunque la propria squadra del cuore.

È bene ricordare che misure simili sono state già adottate dalle principali leghe europee:

Francia 10 €

Inghilterra 30 £

Spagna 20 €

Germania 35 €

Questi sono i prezzi imposti per i settori ospiti nei più importanti campionati europei, con stadi all’avanguardia e indipendentemente da chi giochi. Domani scopriremo se anche in Italia riusciremo ad avere stadi accessibili a prezzi decenti...".