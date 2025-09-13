MN - Caos prezzi settori ospiti, il Milan pronto ad un’importante proposta in Lega Serie A
Il Milan, apprende la redazione di MilanNews.it, ha al vaglio una proposta importante da presentare in Lega Calcio. Un disegno che riguarda i prezzi dei biglietti dei settori ospiti e della possibilità di apporre un tetto massimo a livello di costo. Questo tetto, tra UEFA e altre maggiori leghe europee, già esiste mentre in Italia vi è una normativa diversa, dove i club devono applicare al settore ospiti lo stesso prezzo del settore equivalente all’interno dello stadio.
Ma ciò, nella stragrande maggioranza dei casi, non avviene come abbiamo fatto notare per la trasferta di Udine (clicca qui), ma anche in altri impianti. Una proposta importante, che il club rossonero vuole presentare al più presto e che vorrà mettere ai voti del resto delle altre società.
di Pietro Mazzara
