Udinese-Milan, prezzi folli per i tifosi milanisti: biglietti a costi raddoppiati

vedi letture

Sabato 20 settembre, alle ore 20:45, si giocherà Udinese-Milan, gara valida per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A e, come tristemente accade sempre più spesso, ecco arrivare il flagello della società ospitante nei confronti dei tifosi rossoneri con l’incontrollato e deprecabile aumento dei prezzi per il settore ospiti e per la curva sud.

L’attuale listino prezzi, consultabile sui canali di vendita ufficiali dell’Udinese, recita come segue: 55 euro per il settore ospiti e 65 euro per il settore curva sud. Un rincaro folle, che raddoppia il prezzo-base dei medesimi posti che, in altre partite (abbiamo preso in esempio Udinese-Verona) costano 30 euro ciascuno. Un trattamento al quale i tifosi del Milan si stanno ribellando, con proteste pubbliche (come ha fatto la Curva Sud Milano sui suoi canali social ufficiali) ma anche con profonde riflessioni sull’affrontare o meno una trasferta con prezzi dei biglietti proibitivi. E ad essere colpiti da questa decisione del club friulano non sono solamente i gruppi organizzati che fanno base a Milano, ma anche i tanti Milan Club del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia che vedono in Udinese-Milan un’occasione per poter vedere da vicino la propria squadra del cuore.

La situazione dei prezzi di tale partita è arrivata all’occhio anche in società, con il Milan che – lo ricordiamo – ha dei prezzi bassissimi per il proprio settore ospiti rispetto a tutte le altre società d’Italia. Vedremo se ci sarà un colloquio tra i due club per cercare di risolvere la questione o se l’Udinese vorrà tenere il punto.