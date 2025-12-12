Lecce-Pisa 1-0: Stulic subentra a Camarda e decide il match

Il Lecce vince l’importante scontro diretto con il Pisa, che è arrivato così alla terza sconfitta consecutiva. Di Francesco sceglie Francesco Camarda, con il classe 2008 del Milan che torna a giocare da titolare. A decidere la sfida però è Stulic, subentrato al centravanti di proprietà del Milan nella ripresa, e lo fa sfruttando un gran cross di Caracciolo e bruciando Albiol sul tempo.

I salentini, andati in vantaggio al minuto 72, hanno portato poi a casa la vittoria senza particolari sussulti: al Via del Mare la serata è sempre stata a favore dei giallorossi.