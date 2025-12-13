Milan Futuro, domenica la partita contro la Castellanzese. La classifica

Domenica 14 dicembre il Milan Futuro ospita la Castellanzese sul campo del Felice Chinetti di Solbiate Arno. Fischio d’inizio alle 14:30 per il match valido per la sedicesima giornata del girone B di Serie D.

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 33
Brusaporto 30
ChievoVerona 29
Casatese Merate 28
Milan Futuro 24
Virtus Ciserano 23
Villa Valle 23
Castellanzese 21
Leon 20
Caldiero Terme 19
Oltrepò 19
Breno 18
Scanzorosciate 16
Varesina 13
Real Calepina 13
Vogherese 11
Pavia 11
Nuova Sondrio 9