Le parole di Grosso su Gennaro Gattuso come CT della Nazionale

La prossima gara del Milan sarà domenica 14: nel lunch match delle 12.30 i rossoneri ospiteranno il Sassuolo a San Siro in occasione della quindicesima giornata di campionato di Serie A Enilive. Una formazione non semplice, sia per lo storico complicato sia perché i neroverdi sono sicuramente una delle sorprese di questo inizio di stagione. Al format "Storie di Serie A", in onda su Radio-TV Serie A, è intervenuto questo venerdì il tecnico Fabio Grosso che tra le altre cose ha parlato anche della gara che li attende contro il Diavolo capolista.

Le parole di Fabio Grosso sull'amico Gattuso, CT della Nazionale: "Anche se ci si sente poco, anche se ci si vede poco, comunque ci lega qualcosa di grande quando ti rivedi poi si sente che l'hai vissuto insieme ed è bellissimo. Rino l'ho visto quando ha fatto il giro delle squadre, quando è venuto a trovarci. L'ho visto carico, l'ho visto positivo, l'ho visto entusiasta, l'ho visto consapevole di prendere in mano una sfida difficile ma soprattutto l'ho visto consapevole di crederci e di potercela fare".