Milan Camp per tre settimane alle Mauritius per il terzo anno consecutivo
Dal 22 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, AC Milan organizza un camp speciale dedicato a ragazze e ragazzi dai 5 ai 17 anni. A ospitare questa esclusiva attività, per il terzo anno consecutivo, sarà il prestigioso One&Only Le Saint Géran nelle Mauritius, isole dell'Oceano Indiano vicina alle coste del Madagascar.
One&Only Le Saint Géran è una struttura di lusso che si distingue per il suo impegno verso il benessere, lo sport e l’offerta di esperienze uniche per i propri ospiti. Questa collaborazione che si rinnova conferma la missione del Club di ampliare la propria presenza internazionale nello sviluppo calcistico, garantendo standard di allenamento d'élite a nuove comunità in tutto il mondo.
A supervisionare le sessioni di allenamento sarà Federico Conticelli, allenatore certificato AC Milan, affiancato da alcuni collaboratori del resort. Attraverso una serie di sessioni mirate alla tecnica, allo spirito di squadra e allo sviluppo atletico, i partecipanti potranno sperimentare il Metodo Milan, migliorando non solo le proprie competenze tecniche, ma anche fiducia, agilità e capacità di collaborazione.
