Tiribocchi: "Modric è intoccabile. Con una Champions sarebbe stato alternato"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast "Tutti in the box", l'ex attaccante Simone Tiribocchi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Luka Modric: "Costruisci una squadra attorno a Modric perché non hai le coppe, perché se hai il doppio impegno probabilmente Modric non riesce a farti quel tipo di prestazione. Non lo fanno gli attaccanti e rischi di farti male, e quindi su quelle cose lì è importante. Però i grandi campioni sono abituati a giocare, la settimana un po' la appesantisci, perché la settimana di squadre qua dove la vera sfida è la partita, non l'allenamento, la soffrono.

Perché poi diventano a maggio, a aprile, la settimana è lunga, tu vuoi giocare, vuoi dimostrare, non hanno bisogno di perfomare in allenamento, ma durante la partita. Non è una squadra (Il Milan, ndr) che si deve salvare, è il contrario. Quindi secondo me è una questione di dare continuità, infatti Modric è intoccabile. Con una Champions sarebbe stato alternato".