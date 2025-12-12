Biasin elogia Allegri: "Allenatore che ti fa stare tranquillo, ti da anche la possibilità di sbagliare senza pressioni"
Fabrizio Biasin, noto giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così nel podcast di Cronache di Spogliatotoio commentando il rendimento di mister Allegri finora. Nelle parole di Biasin, anche un velo di sana ironia sul modo di gestire il gruppo usato dal tecnico rossonero:
"Allegri ti da la possibilità di stare tranquillo, di giocarti le tue carte. Non è una persona che ti dice davvero ciò che pensa, ma lo fa per il bene dei giocatori. Non ti potrà mai dire "Nkunku non lo volevo". Ti mette in campo e ti lascia la possibilità di sbagliare, fino a quando non trovi la tua dimensione".
Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:
12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN
13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN
13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN
13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN
14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY
