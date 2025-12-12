Lecce-Pisa, Camarda torna tra i titolari di Di Francesco

di Manuel Del Vecchio

Francesco Camarda torna tra i titolari di Eusebio Di Francesco nell'importante sfida salvezza di questa sera al Via del Mare, dove il Lecce affronterà il Pisa di Alberto Gilardino. Queste le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister.

Allenatore: Alberto Gilardino.