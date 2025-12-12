Milan, solo Harry Kane meglio di questo Pulisic: i numeri in stagione

Dopo la vittoria di Torino contro i granata di Baroni, il Milan di mister Allegri torna in campo in Serie A questa domenica, nell'insolito e particolare orario del lunch match (ore 12.30). L'avversario sarà il Sassuolo, storicamente difficile da battere a San Siro. Sembra quasi un controsenso ma è così: negli ultimi anni le partite tra i rossoneri e i neroverdi sono sempre state tese, equilibrate e ricche di colpi di scena.

MILAN-SASSUOLO, STATISTICHE E NUMERI PRE PARTITA: PULISIC DIETRO SOLO A KANE

Solo Harry Kane (una rete ogni 59') ha una media minuti/gol migliore di Christian Pulisic (un gol ogni 64') tra i giocatori con almeno cinque reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Con la doppietta contro il Torino, lo statunitense ha stabilito il suo record di reti in un singolo anno solare in carriera nei Big-5 campionati europei (13 nel 2025, superando le 11 del 2024).

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA