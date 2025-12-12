Tiribocchi elogia Allegri: "Come legge le partite come lui poco altri"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast "Tutti in the box", l'ex attaccante Simone Tiribocchi ha parlato di Milan commentando la prova di orgoglio e di carattere di lunedì sera a Torino dicendo prima di tutto che: "Quando scegli Allegri è perché punti allo scudetto, vuoi tornare sicuramente tra le grandi. La rosa c'è sempre stata, l'anno scorso non era all'altezza nella totalità. Quest'anno secondo me si. Perché dico l'importanza dell'allenatore? Perché lunedì era in tribuna, e secondo me anche quello conta, come è contato il primo tempo con la Roma con il Napoli, nell'approccio. Però il Milan quest'anno tanti primi tempi li ha sbagliati, anche nel derby.

Nel secondo tempo fa sempre il salto di qualità, perché ha un allenatore che come legge le partite lui pochi altri. E riesce a sistemarla. È vero ci sono partite dove si chiude, riparte in contropiede, altre dove attacca sempre da un lato, perché sa in che maniera ottenere il risultato. Non il bel gioco ma il risultato. E secondo me il Milan arriverà fino alla fine perché in panchina ha il fuoriclasse. Poi è normale, Pulisic, Leao, Gimenez, che secondo me tornerà a fare gol perché è un giocatore forte dentro l'area di rigore, Rabiot. La squadra c'è. Quello che serve per arrivare in alto, a differenza delle altre, è un difensore centrale in più".