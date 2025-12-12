Commissione dedicata al prezzo biglietti settore ospiti, Furlani: "Continueremo a spingere per risultato concreto"

(ANSA) – MILANO, 12 DIC – “Siamo felici che Lega Serie A abbia deciso di approfondire la nostra proposta, istituendo una Commissione dedicata all’interno nella quale continueremo a spingere per arrivare velocemente a un risultato concreto. L’ho sempre detto e ci tengo a ribadirlo: il sostegno dei nostri tifosi è essenziale per la squadra, sia a San Siro che in trasferta”.

Lo dice l’Amministratore Delegato del Milan Giorgio Furlani – intercettato dall’ANSA dopo l’assemblea di Lega Serie A – in riferimento alla decisione di creare una commissione dedicata al prezzo dei biglietti nelle trasferte su proposta del Milan. (ANSA).