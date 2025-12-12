Iori esalta Ricci: "Braco che si sta ritagliando tutte le opportunità che riesce a rastrellare"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast "Tutti in the box", il telecronista Alessandro Iori ha parlato di Milan elogiando il senso di adattamento di Samuele Ricci, in grado di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa:

"Posso dire, visto che ero stato molto dubbioso ad inizio stagione, bravo a Ricci che si sta ritagliando, in maniera più o meno efficace, tutte le opportunità che riesce a rastrellare dietro a 3 intoccabili. Però, quando cambia qualcosa, quando c'è il buco da andare a riempire, credo che Ricci stia cercando di sfruttare al massimo tutte le opportunità che gli stanno dando dimostrando grande maturità, picco che fino a questo momento non aveva mai toccato in carriera".