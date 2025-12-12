Milan, Mike Maignan premiato come calciatore del mese AIC novembre Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:40News
di Niccolò Crespi

Come postato dall'AC Milan sul proprio profilo Instagram, il portiere e capitano rossonero Mike Maignan è stato premiato come calciatore del mese "AIC" di novembre.

Un riconoscimento importante per magic Mike, in assoluto protagonista indiscusso di questo ultimo periodo tra rigori parati e prestazioni sempre più da leader.