Viscogliosi (Sportitalia) a MN: "Il Milan ha ritrovato grande solidità e stabilità con Allegri"

Il collega di Sportitalia Gianluca Viscogliosi ha così parlato di Milan ai microfoni di MilanNews.it:

"Il Milan di Allegri l'ho visto come pensavo di vederlo, in lotta per lo scudetto. Milan brillante quando serviva, soprattutto pragmatico. Adesso vediamo, ma secondo me è proprio in linea con le aspettative. Chi si aspettava di più secondo me non si è visto Allegri degli ultimi anni. Non ne faccio una questione di positivo o negativo, ne faccio una questione di risultato. Ha ritrovato grande solidità, stabilità, perché quando la trovi fai difficoltà a perderla. Poi il resto si adeguerà. Ritroverà giocatori, alcuni già ce li ha, però è perfettamente in linea con le aspettative".