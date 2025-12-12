Biglietti settore ospiti, Simonelli dopo l'assemblea: "Non mi sembra ci sia grande condivisione"

Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, è intervenuto a margine dell'assemblea di Lega di Serie A che si è tenuta nella giornata di oggi e in cui si sono affrontati diversi temi importanti. Tra questi anche la proposta del Milan di abbassare il tetto massimo ai prezzi per i biglietti dei settore ospiti. Una protesta che.i tifosi del Milan stanno portando avanti da tempo e per cui da tempo prendono posizione con striscioni e comunicati. Di seguito la domanda in conferenza stampa e la risposta di Simonelli.

Ha detto che non c'è grande condivisione sulla proposta del Milan sul tetto al prezzo dei biglietti nel settore ospiti. Ci può dire di più?

"C'è poco da aggiungere. C'è chi ha detto che c'è libero mercato e chi ha detto che all'estero si fa in maniera diversa, calmierando i prezzi per i settori ospiti. È un po' bianco o nero, quando le società si ritroveranno cercheranno di capire l'orientamento"