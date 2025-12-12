Sassuolo, Grosso: "Andiamo in un campo bellissimo contro un avversario fortissimo"

La prossima gara del Milan sarà domenica 14: nel lunch match delle 12.30 i rossoneri ospiteranno il Sassuolo a San Siro in occasione della quindicesima giornata di campionato di Serie A Enilive. Una formazione non semplice, sia per lo storico complicato sia perché i neroverdi sono sicuramente una delle sorprese di questo inizio di stagione. Al format "Storie di Serie A", in onda su Radio-TV Serie A, è intervenuto questo venerdì il tecnico Fabio Grosso che tra le altre cose ha parlato anche della gara che li attende contro il Diavolo capolista.

Le parole di Grosso su cosa si aspetta dalla gara di domenica: "Il messaggio è comunque che andiamo in un campo bellissimo, contro un avversario fortissimo e quindi il messaggio è quello di andare per provare ad esprimere quello che sappiamo fare, sapendo e consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Però come ho detto prima, proprio dentro quelle difficoltà, la bravura e la bellezza di saperci stare e provare a uscirne".