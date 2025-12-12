Rabiot imprescindibile per il Milan: con lui dal 1' la media punta è di 2,71

Il Milan si gode Adrien Rabiot: ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolineando come il centrocampista francese abbia raggiunto la miglior versione di sé stesso. Adrien è diventato un vero e proprio leader del gruppo, la squadra lo segue e fa affidamento su di lui.

Una versione migliore anche a quella che si è vista con la maglia della Juventus, a 30 anni ha raggiunto una maturità importante. Non molti si aspettavano un impatto così, ma Rabiot ha fatto ricredere e ora è imprescindibile per il centrocampo di Allegri: con lui dal 1', infatti, la media punti del Milan è di 2,71.