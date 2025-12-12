Guidi: "Pulisic ha aggiunto la capacità di essere decisivo nei momenti più importanti"

Christian Pulisic è la vera stella di questo Milan: lo dicono i numeri di questa stagione e non solo. Il campione americano è il capocannoniere di Serie A, con sette reti, pur avendo giocato da titolare solamente cinque partite, specialmente a causa di infortuni e acciacchi fisici. Nella gara di Torino ha abbattuto anche la febbre, arrivando in giornata in Piemonte e risolvendo una gara che si era messa malissima per i rossoneri. Il collega Marco Guidi ne ha parlato oggi su La Gazzetta dello Sport.

Il commento di Guidi su Pulisic: "L'americano è stato poi più forte degli infortuni (l'ultimo gli aveva fatto perdere la gara interna con la Lazio) e, a Torino, anche della febbre che ne aveva tormentato i giorni della vigilia. Nei due anni precedenti al Milan aveva sempre fatto bene, ma in questa terza stagione ha aggiunto una qualità che spesso divide gli ottimi giocatori dai fuoriclasse: la capacità di essere decisivo nei momenti più importanti o in quelli in cui la squadra ha davvero bisogno. Pulisic ha firmato le vittorie nei big match con Napoli e Inter, prima di ribaltare il Torino"