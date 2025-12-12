Il Milan si gode Pulisic: medie e dati importanti per l'americano, i numeri

Il Milan si gode Christian Pulisic: l'attaccante rossonero è stato decisivo con una doppietta nella vittoria in rimonta per 3-2 contro il Torino, una conferma del suo importante apporto in questa prima parte di stagione. E a tracciare un primo bilancio è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Nelle 9 gare sin qui giocate, l'americano ha siglato 7 reti per una media di 1 gol ogni 64 minuti. Numeri importanti anche su altri aspetti: 17,44 passaggi riusciti a partita, 1,78 occasioni create con 0,89 cross riusciti e 1,22 recuperi. Ottima anche la media voto: 6,67.