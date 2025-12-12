Crezzini arbitra Milan-Sassuolo: i neroverdi non hanno mai perso con il direttore toscano

vedi letture

Per la gara tra Milan e Sassuolo, l'AIA ha deciso di designare il signor Valerio Crezzini, arbitro della sezione di Siena. Il fischietto toscano sarà al primo incrocio in carriera con il Diavolo, mentre con la squadra emiliana si è già incontrato tre volte, di cui due quest'anno. I neroverdi, quando ha arbitrato Crezzini, non hanno mai perso e mai subito gol: l'anno scorso un 4-0 in Serie B contro la Salernitana, quest'anno 0-0 col Lecce e vittoria a Bergamo per 0-3.

In generale si tratta di un direttore di gara molto giovane, quella tra Milan e Sassuolo sarà solo l'ottava gara in Serie A della carriera: sei sono arrivate in questa stagione e la prima sul finire dell'ultima annata. Ciononostante quest'anno è già stato mandato in campi di rilievo ad arbitrare squadre quotate: ha diretto a Napoli, a Roma, a Bergamo e la Juventus a Torino.

La designazione completa:

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA