Settore Giovanile, il programma del weekend
Con la Primavera ai box per la pausa nazionali, il weekend del nostro Settore Giovanile è tutt'altro che fermo. Sabato si apre con un fitto programma tra PUMA House of Football e campi cittadini: in campo tante Under fino all'Under 18 impegnata a Torino. Domenica riflettori casalinghi su Under 13 Femminile, Under 14 in campo con il Novara, Under 15 e 16 nel doppio scontro all'Hellas Verona. Infine la Primavera Femminile chiude al Viola Park contro la Fiorentina.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
SABATO 15 NOVEMBRE
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Assago-Milan, ore 14.00 - Comunale Cesare Battisti, via G. Verdi snc, Assago MI
UNDER 10: campionato, Milan-Vige Milano, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 12: campionato, Milan-Real Trezzano, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 18: 11ª giornata, Torino-Milan, ore 15.00
UNDER 9: campionato, Barona-Milan, ore 15.30 - Comunale San Paolino, via San Paolino 9, Milano
UNDER 13: campionato, Milan-Monza, ore 15.30 - PUMA House of Football
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Baggese-Milan, ore 16.00 - Comunale ASD Baggese, via Castrovillari 14, Milano
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Zibido San Giacomo, ore 16.00 - PUMA House of Football
DOMENICA 16 NOVEMBRE
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Lombardia Uno, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 14: campionato, Milan-Novara, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: 9ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 11.30 - PUMA House of Football
UNDER 16: 9ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 14.00 - PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Fiorentina-Milan, ore 16.00 - Stadio "Davide Astori" Viola Park, via Pian di Ripoli 5, Bagno a Ripoli FI
