Settore giovanile, i risultati del weekend: bene U17 e U16

Settore giovanile, i risultati del weekend: bene U17 e U16MilanNews.it
Oggi alle 17:00Settore Giovanile
di Antonello Gioia

Si riportano di seguito i risultati del weekend del settore giovanile rossonero:

PRIMAVERA: 15ª giornata, Bologna-Milan 1-1 (24' Lontani)

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Hellas Verona 3-1 (14' Artioli, 31' Appiah, 24'st Strauss)

UNDER 18: 15ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-0

UNDER 17: 13ª giornata, Milan-Udinese 4-2 (3' e 47' Menon, 23' Avogadro, 32' Rusu)

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Locate-Milan 0-2 (11' Ferranti, 35'st Fiore)

UNDER 16: 12ª giornata, Atalanta-Milan 0-2 (18' De Nicola, 44'st Marasco)

UNDER 15: 12ª giornata, Atalanta-Milan rinviata

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Barona Sporting-Milan 3-1 (8' Ferrari)

UNDER 11: campionato, Orione-Milan 2-6 (Djilo Kom x2; Gironda, Lavota, Sabella, Vera)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria 1-2 (Nicola)

UNDER 10: campionato, Cimiano-Milan 3-8 (Beltrame x2, Pisani x2; Bamba, Casati, Grazioli, Trovato)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Club Milano 4-0 (risultato FIGC)

UNDER 9: campionato, Ausonia-Milan 4-3 (Mboup x2, Meroni)