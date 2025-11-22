Settore Giovanile, il programma del weekend: la Primavera affronta la Fiorentina
Weekend fitto per il nostro Settore Giovanile: sabato doppio focus sulla Primavera Femminile, che ospita la Juventus al PUMA House of Football, e sulla Primavera di Mister Renna, attesa dalla trasferta al Viola Park contro la Fiorentina. In campo anche dall'Under 9 all'Under 13 e l'Under 17 Femminile tra PUMA House e impianti cittadini. Domenica spazio alle sfide delle selezioni femminili U10, U11, U13 e U15 e al blocco maschile composto da Under 14 e Under 17, quest'ultima in casa contro l'Hellas Verona. Chiusura lunedì: Under 18 di scena, sempre in casa, contro il Bologna.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 22 NOVEMBRE
UNDER 12: campionato, Ausonia-Milan, ore 12.00 - via Bonfadini 18, Milano
PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Juventus, ore 14.00 - PUMA House of Football
UNDER 11: campionato, Sedriano-Milan, ore 14.00 - BK Sport Village, via Falcone, Bareggio (MI)
UNDER 10: campionato, MFA-Milan, ore 14.00 - Comunale Bettinelli, via Lago di Nemi 31, Milano
PRIMAVERA: 12ª giornata, Fiorentina-Milan, ore 15.00 - Rocco B. Commisso Viola Park, via Pian di Ripoli 5, Bagno a Ripoli FI
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Freccia Azzurra, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 9: campionato, Milan-Masseroni Marchese, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: campionato, Milan-Torino, ore 15.30 - PUMA House of Football
DOMENICA 23 NOVEMBRE
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Rhodense-Milan, ore 9.30 - Via Cadorna 75, Rho (MI)
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Lombardia Uno, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Baranzatese, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Lacchiarella-Milan, ore 11.00 - via Dante Alighieri 8, Lacchiarella (MI)
UNDER 14: campionato, Milan-Torino, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 17: 11ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - PUMA House of Football
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
UNDER 18: 12ª giornata, Milan-Bologna, ore 15.00 - PUMA House of Football
