Settore Giovanile, i risultati del weekend

vedi letture

Weekend intenso e ricco di gol per il nostro Settore Giovanile, su cui spicca il 5-1 esterno della Primavera femminile a Firenze: tripletta Strauss, a segno anche Appiah e Montaperto. L'Under 14 batte il Novara 10-1 e l'Under 12 il Real Trezzano 8-0. Vittorie anche per U10 (6-1 al Vige Milano), U11 Femminile (3-2 ad Assago), U10 Femminile (4-2 alla Baggese), U13 (2-0 al Monza) e U9 (3-2 alla Barona). Pareggi combattuti per U18, U16 e U15, queste ultime due contro l'Hellas Verona. Cade di misura l'Under 13 Femminile con la Lombardia Uno.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Assago-Milan 2-3 (5' Aliprandi, 19'st Paletta, 20'st Carofiglio)

UNDER 10: campionato, Milan-Vige Milano 6-1 (Mineo, Caccia, 2x Trovato, Casati, Binotto)

UNDER 12: campionato, Milan-Real Trezzano 8-0 (Ilardi, Guerci, 3x Caca, Boriani, Palotta, Portanova)

UNDER 18: 11ª giornata, Torino-Milan 3-3 (36' Baldacchino, 2'st Zaramella, 38'st Di Maria)

UNDER 9: campionato, Barona-Milan 2-3 (Bonfanti, Villa, Bof)

UNDER 13: campionato, Milan-Monza 2-0 (Gambarotto, Mamadou)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Baggese-Milan 2-4 (Pagni, 2x Loprete, Santeramo)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Zibido San Giacomo 4-0 (Marrone, 2x Marinari, Schense)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Lombardia Uno 2-3 (2x Campanella)

UNDER 14: campionato, Milan-Novara 10-1 (3x Kostyuk, 2x Fresolone, 2x Crisci, Donato, Rampoldi, Marku)

UNDER 15: 9ª giornata, Milan-Hellas Verona 1-1 (1'st Boniforti)

UNDER 16: 9ª giornata, Milan-Hellas Verona 3-3 (13'st De Nicola, 23'st Sorrentino, 32'st Carbone)

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Fiorentina-Milan 1-5 (34', 6'st e 15'st Strauss, 20'st Appiah, 22'st Montaperto)