Italia U17 terza al Mondiale di categoria: decisivo il portiere del Milan Longoni nella finalina contro il Brasile
Il calcio giovanile italiano ha oggi scritto una pagina importante della sua storia. La Nazionale U17 del CT Favo si è infatti classificata terza al Mondiale di categoria, risultato mai raggiunto prima d'ora.
Decisiva la vittoria nella finalina di oggi contro il Brasile, nel corso della quale si è preso la scena il giovane portiere del Milan Alessandro Longoni, che nella lotterie dei tiri da rigori ha ipnotizzato per ben due volte gli avversari brasiliano regalando così il terzo posto alla propria Nazionale in questa competizione. Oltre a Longoni, comunque, anche altri due milanisti hanno preso parte a questa spedizione, l'attaccante classe 2007 Simone Lontani e il centrocampista classe 2008 Fabio Pandolfi.
Pubblicità
Settore Giovanile
Italia U17 terza al Mondiale di categoria: decisivo il portiere del Milan Longoni nella finalina contro il Brasile
Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?di Franco Ordine
Le più lette
2 LIVE MN - Allegri: "La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Pulisic difficilmente sarà della partita"
3 Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Jallet (Canal +): "Maignan? Sentendone parlare in nazionale, avrà voglia di Premier. Sostituto? Meglio Restes di Meslier"
Il rapporto speciale con Buffon, "retrocesso" con la Juve e il lavoro specifico con Maignan: tutto su Claudio Filippi
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com