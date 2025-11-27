Italia U17 terza al Mondiale di categoria: decisivo il portiere del Milan Longoni nella finalina contro il Brasile

Il calcio giovanile italiano ha oggi scritto una pagina importante della sua storia. La Nazionale U17 del CT Favo si è infatti classificata terza al Mondiale di categoria, risultato mai raggiunto prima d'ora.

Decisiva la vittoria nella finalina di oggi contro il Brasile, nel corso della quale si è preso la scena il giovane portiere del Milan Alessandro Longoni, che nella lotterie dei tiri da rigori ha ipnotizzato per ben due volte gli avversari brasiliano regalando così il terzo posto alla propria Nazionale in questa competizione. Oltre a Longoni, comunque, anche altri due milanisti hanno preso parte a questa spedizione, l'attaccante classe 2007 Simone Lontani e il centrocampista classe 2008 Fabio Pandolfi.