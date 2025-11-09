Il Milan U16 di Parolo vince il derby: decide un gol di Jadid

Il Milan U16 di Parolo vince il derby: decide un gol di Jadid
Oggi alle 22:12Settore Giovanile
di Francesco Finulli

Il Milan U16, categoria Allievi Nazionali, ha ottenuto nella giornata di domenica un risultato di assoluto prestigio, sia per la classifica che per il morale: i giovani rossoneri, allenati da mister Marco Parolo, hanno battuto i cugini dell'Inter nel derby per 1-0, grazie al gol di Akram Jadid, centravanti classe 2011 e giovane promessa del settore giovanile del Diavolo. La rete è arrivata al 38° minuto del primo tempo e i tre punti portano la squadra a 19 punti, al secondo posto in solitaria a due punti dall'Atalanta.

Questa la formazione di Parolo con i ragazzi disponibili in panchina: Galimberti; Ambrosoli, Bacuzzi, Begmetyuk, Troiano, Carbone, Bernabe, Sorrentino, De Nicola, Jadid, Piazza. A disposizione: Marchini, Cogliati, Colombo, Ghislini, Esposti, Boniforti, Marasco, Kateete. Allenatore: Parolo