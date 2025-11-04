Settore giovanile rossonero, tutti i risultati del weekend

Oggi alle 13:40Settore Giovanile
di Francesco Finulli
fonte acmilan.com

C'è la bella e larga vittoria della Primavera femminile sulla copertina del weekend del nostro Settore Giovanile: le rossonere di Zago superano a suon di gol la Lazio - imitando le "grandi" - e si rilanciano in chiave qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia. Doppia vittoria contro il Como per U16 e U15 maschili, successo esterno per l'U17 femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND

PRIMAVERA: 10ª giornata, Lazio-Milan 1-1 (16' Scotti)

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata (Coppa Italia), Milan-Lazio 11-0 (4', 5', 42' e 9'st Appiah; 17', 24' e 38' Strauss; 28' Taddei; 2'st Arboleda; 20'st Peres; 40'st Di Falco)

UNDER 18: 9ª giornata, Milan-Parma 0-1

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Al 2 Sport-Milan 1-3 (9'st e 27'st El Shamy, 16'st Zecchina)

UNDER 16: 7ª giornata, Milan-Como 2-1 (3'st De Nicola, 35'st Jadid)

UNDER 15: 7ª giornata, Milan-Como 2-1 (18' Vigil, 19' Cenedese)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Forza e Coraggio 1-2 (24'st Melgrati)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria 2-4 (Nembri, Petruzzelis)