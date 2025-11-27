Kjaer presenta Franculino: "Vedo cose in lui che non si imparano, è istinto e talento. In Italia potrebbe giocare ovunque"

Simon Kjaer, dirigente del Midtjylland che stasera affronterà la Roma in Europa League, ha parlato così di Franculino, attaccante classe 2004 della formazione danese che viene spesso accostato anche al Milan: "Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra, forse è presto per il Real Madrid ma in Italia potrebbe giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano, è istinto e talento: molto molto bravo".

L'ex rossonero ha poi raccontato perchè ha deciso di accettare la proposta del Midtjylland: "Perché hanno un percorso di crescita e non vedo altrove il modo in cui lavorano. In pochi anni, sono passati da essere un club più locale a diventare una presenza stabile nelle coppe. È cambiata la dimensione del Midtjylland, non solo nelle coppe ma anche per i giocatori e le persone che mandiamo a giocare nel resto del mondo".

