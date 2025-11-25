Serginho sul Milan: "La mano di Allegri si vede già"

vedi letture

Serginho, ai microfoni di Andersinho Marques per la SportTV Portogallo, ha parlato del momento del calcio italiano e brasiliano. In merito al Milan, l'ex terzino rossonero ha sottolineato che la squadra sta finalmente entrando in una fase di crescita solida e che, secondo lui, si vede già la mano di Allegri: più equilibrio, idee chiare e un'identità che sta prendendo forma partita dopo partita.

Si è poi soffermato sull’Italia del suo amico Rino Gattuso: Serginho ha detto di essere davvero speranzoso, perché conosce bene la mentalità di Rino, cioè lavoro duro, disciplina e un gruppo che segue l’allenatore fino in fondo. Per il brasiliano, questa combinazione può riportare gli azzurri a un livello competitivo importante.

Infine, ha parlato del Brasile e del progetto di Carlo Ancelotti. Qui non ha avuto dubbi: l'ex giocatore verdeoro è infatti molto fiducioso e ha spiegato che il suo allenatore ai tempi del Milan ha portato una serenità, un equilibrio e una gestione umana che può fare la differenza in una nazionale giovane e piena di talento. Secondo lui, con questo approccio il Brasile può ritrovare continuità e ambizione.