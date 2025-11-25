Hauge racconta: "Una videochiamata di Maldini e mi ritrovai al Milan"

Jens Petter Hauge, ex giocatore rossonero ora al Bodo/Glimt, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sua avventura al Milan, partendo dalla partita valida per i preliminari di Europa League nella quale si mise in mostra davanti al Diavolo: "Prima un assist, poi la rete del 2-3: perdemmo, ma ci divertimmo. Ricordo il caos del dopo gara, il ds che mi disse: 'Jens, ti vogliono...'. Il telefonino si riempiva di messaggi e, poche ore dopo, ero un giocatore rossonero. 'Jens, ti aspettiamo a Milanello...', stavolta era Paolo Maldini in videochiamata al cellulare. Emozioni e sensazioni uniche, facevo fatica a capire cosa mi stesse accadendo...

Mi sentivo pronto anche se il salto per un ragazzo come me fu enorme: da Bodo al campo di allenamento di una grande squadra europea, e non solo. È andata così, doveva andare così".

