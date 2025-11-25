Thiaw confessa: "Ho sempre sognato la Premier, il Newcastle la scelta giusta per me"

Thiaw confessa: "Ho sempre sognato la Premier, il Newcastle la scelta giusta per me"MilanNews.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 15:30Gli ex
di Niccolò Crespi

Malick Thiaw sta diventando un punto fermo della difesa del Newcastle. Il tedesco dopo l’ultima vittoria contro il Manchester City ha parlato anche della sua scelta di lasciare il Milan per sposare il progetto dei bianconeri.

Nessun pentimento per aver lasciato il Milan

“Ho seguito il Newcastle per due stagioni (prima che mi ingaggiassero, ndr). Ho sempre sognato di giocare in Premier League. Penso di aver fatto la scelta giusta a unirmi al club".

Sulla prestazione contro Haaland

 “Sono un giocatore molto sicuro di me, ma se giochi contro uno dei migliori giocatori, forse il miglior attaccante del momento, questo può darti un po' di motivazione e fiducia in più. Certamente me la prendo".