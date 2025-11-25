Gli specialisti della vittoria: com'è cambiato il Milan con Max, Luka e Adrien

vedi letture

La regola che vige a Milanello è chiara ed è stata indetta da Massimiliano Allegri, in forme diverse ma ripetutamente: calma e vediamo dove siamo a marzo. Oggi il Milan sta volando in campionato: ci sono stati dei passi falsi, è vero, ma sicuramente meno pesanti rispetto a quelli fatti da molte squadre concorrenti e soprattutto sono arrivati solo risultati positivi nei big match. A tutto questo va unito il fatto che, dopo lo shock iniziale contro la Cremonese, il Diavolo è in striscia positiva da undici gare di fila in Serie A. Questo perché, rispetto alla stagione scorsa, il Milan è cambiato ed è cambiata la sua impostazione.

Milan ai vincenti

Oggi la Gazzetta dello Sport parla degli specialisti della vittoria, quegli elementi del gruppo squadra rossonero che sanno cosa vuol dire vincere e cosa serve per farlo. Questo forse è stato il passo in più rispetto all'anno scorso, quando sin dalla scelta del tecnico il club era andato fuori strada: quest'anno invece da via Aldo Rossi hanno capito questo errore - come quello di non avere un direttore sportivo - e hanno messo sotto contratto Allegri, l'allenatore più vincente in Italia. Basterebbe questo per sottolineare il segno radicale che è stato deciso di imprimere sul Milan di questa nuova stagione. E Max, con il suo modo di fare e con la sua esperienza, sta cercando di ricreare una mentalità vincente che nelle ultime stagioni era scemata.

Luka e Adrien

Ma le grandi rivoluzioni non si possono fare da soli. E se Max Allegri è il capo-popolo chiaro e riconosciuto, anche se schivo, in campo c'era la necessità di qualche elemento che potesse fare le sue veci con il pallone tra i piedi e con la benzina nelle gambe. I due giocatori che cambiano il volto del Milan, quest'anno, sono chiaramente Luka Modric e Adrien Rabiot. Il primo punto a loro favore, il più importante, è l'esperienza. Il secondo punto a loro favore, quello decisivo, è proprio il fatto che sono due calciatori abituati a vincere. Per quanto riguarda il croato parliamo della persona che ha vinto più titoli in carriera nella storia del Real Madrid: non si deve aggiungere altro. Rabiot tra PSG e Juventus si è tolto diverse soddisfazioni, con l'intenzione di ripetersi anche a Milano. Ora, quest'anno per lo Scudetto sarà difficile: la concorrenza è tanta, la classifica è corta e la stagione ancora lunghissima, però i primi semi di un cambio di rotta si vedono tutti.