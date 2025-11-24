Costacurta: "Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato così a Sky la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: "E' una vittoria allegriana. Voglio sottolineare l'attenzione che ha messo in campo il Milan. Hanno la percezione del pericolo, su questo è migliorato tantissimo il Diavolo. Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan. Se l'Inter è stato poco pericoloso a destra è anche per la presenza del francese da quella parte.

Si diceva che il punto del Milan era la difesa? Lo è ancora se prendiamo le individualità. Ma Allegri ha abbassato la squadra, c'è un aiuto reciproco, ci sono i due centrocampisti che fanno più intercetti di tutta la Serie A. Difendendo bassi vengono fuori meno i limiti, se dovessero alzarci si 10-20 metri verrebbero fuori di più i loro limiti".