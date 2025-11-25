Il Sunderland insiste per Gimenez. Milan su Pellegrino, l'alternativa è Panichelli

Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha dato questo aggiornamento sul futuro di Mike Maignan, il cui contratto con il Milan è in scadenza il prossimo 3 giugno: l'idea del giocatore continua essere quella di non firmare il rinnovo, ma attenzione al fattore Allegri che è già stato decisivo in estate per per convincere il francese a restare e chissà che la storia non possa ripetersi nuovamente. Complicate le piste italiane Inter e Juventus, in caso di addio più facile che vada all'estero (Chelsea su tutti).

Per quanto riguarda l'attacco ed in particolare il destino di Santiago Gimenez, il Sunderland, squadra attualmente settima in Premier League che sta cercando un attaccante per gennaio, sta insistendo per il messicano e sarebbe già in contatto con il suo agente, Rafaela Pimenta. L'idea sarebbe di proporre al Milan un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. In caso di addio di Gimenez, il nome che piace di più al ds Tare è quello di Mateo Pellegrino, centravanti classe 2001 che il Parma valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro. L'alternativa è un altro argentino, cioè Joaquín Panichelli dello Strasburgo.