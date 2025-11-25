Allegri, ma perchè hai messo Maignan in porta nel derby?

Leggendo e sentendo i tanti commenti che ha scatenato una partita importante e sentita come il derby di Milano, tra i tifosi milanisti potrebbe sorgere spontanea una domanda: ma perchè Massimiliano Allegri ha messo in porta Mike Maignan? Il portiere francese è stato decisivo con le sue parate contro l'Inter, d'altronde è pagato per fare quello, ma sembra quasi una colpa che il Diavolo lo abbia tra i pali.

IL LAVORO DI MAIGNAN - "Se il Milan non avesse avuto Maignan in porta, il derby lo avrebbe vinto l'Inter" oppure "A portieri invertiti la gara sarebbe finita diversamente" o ancora "Allegri deve ringraziare Maignan, altrimenti il Milan avrebbe perso". Sono questi in estrema sintesi i concetti che circolano in questi ultimi due giorni, ma si tratta di discorsi che hanno davvero poco senso perchè Maignan è un giocatore che ha un contratto con il Milan e che viene pagato dal club di via di Aldo Rossi per stare in porta e parare. La nota Enciclopedia Treccani definisce così la parola "portiere": "In alcuni giochi a squadre con la palla o il disco (calcio, hockey, pallanuoto), il giocatore posto a guardia della porta con il compito di fermare la palla o il disco prima che superi la linea di porta, per evitare che la squadra avversaria segni punti a proprio favore". Dunque Maignan ha semplicemente fatto il suo lavoro.

CHI PERDE SPIEGA - Durante la sua esperienza sulla panchina del Milan, Stefano Pioli ha ripetuto in alcune conferenze o interviste questa frase: "Chi vince festeggia, chi perde spiega". I rossoneri hanno giustamente festeggiato tanto dopo la fine del derby (ma oggi sono ripresi gli allenamenti e Milanello e il focus è solo sulla prossima gara contro la Lazio in programma sabato a San Siro), mentre qualcuno ha provato a "giustificare" e a "sminuire" il successo del Diavolo. Peccato che Allegri ha fatto solo il suo dovere, cioè scegliere un portiere da mettere tra i pali come fanno tutti gli allenatori. E avere a disposizione un estremo difensore come Maignan che quest'anno è tornato ad essere tra i più forti al mondo è una grande fortuna e non certamente una colpa.

