Ganz su Gimenez: "Con questo modo di giocare di Allegri, fatto di contropiedi e ripartenze, lui si ritrova fuori dal gioco"
Intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato così di Santiago Gimenez: "Se Gimenez è un attaccante da Milan? ll messicano è stato un acquisto importante. Con questo modo di giocare di Allegri, fatto di contropiedi e ripartenze, forse lui si ritrova fuori dal gioco. Ma è un attaccante puro: se viene servito vicino alla porta è determinante, fuori dall'area fa più difficoltà" riporta tuttomercatoweb.com.
In merito invece alla chance scudetto del Milan, Ganz ha spiegato: "Milan favorito per lo scudetto? Credo che il Milan possa vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è la difficoltà nelle partite con le cosiddette squadre che lottano per non retrocedere, ha perso tanti punti. Deve mettere qualcosa in più quando affronterà le squadre chiuse. E non giocare le coppe può essere un grande vantaggio".
