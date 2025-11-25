Javi Moreno: "Milan? Bilancio non troppo positivo, ma neanche così negativo"

vedi letture

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Javi Moreno, ex attaccante rossonero, ha commentato così la sua avventura al Milan da calciatore: "Un bilancio? Non troppo positivo, ma neanche così negativo. Nell’estate in cui sono arrivato era andato via Bierhoff, qualcuno pensava fossi il suo naturale sostituto. Lui era un fenomeno. Segnai subito all’esordio in Coppa Uefa contro il Bate Borisov, sia all'andata che al ritorno. Il rapporto che avevo con quel torneo era speciale, non so perché: bastava una mezza palla buona per esaltarmi.

Giocavo in coppia con Josè Mari, a volte Sheva, o unica punta con dietro Rui Costa a imbucarmi, che ricordi. In campionato feci una doppietta al Venezia, così come alla Lazio in Coppa Italia, quarti di ritorno all’Olimpico. Avevo segnato anche all’andata. Poi contro la Juve uscimmo in semifinale, anche lì segnai nella gara di andata”.

