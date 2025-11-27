live mn Allegri: "La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Pulisic difficilmente sarà della partita"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, ben ritrovati. Non è ancora vigilia di Milan-Lazio ma Massimiliano Allegri parlerà già oggi in conferenza stampa in vista della sfida di San Siro. Sabato sera arrivano a Milano i biancocelesti di Maurizio Sarri, alle prese con una grave emergenza infortuni, in un match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Allegri deve sfruttare l'euforia post derby e canalizzarla sui binari giusti per dar seguito ad una sfilza di risultati utili consecutivi che va avanti da fine agosto. Da capire le condizioni di Saelemaekers e Pulisic, con l'allenatore che farà sicuramente il punto in conferenza. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni del tecnico livornese.

14.01 - Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri per Milan-Lazio.

Sulla Lazio post derby:

"È normale che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo".

La Lazio:

"Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata".

Bollettino:

"Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale. Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squadra. Tutti gli altri stanno bene".

Il prossimo mese del Milan:

"Un mese bello da vivere, c'è anche la Coppa Italia contro la Roma. La Coppa Italia è un obiettivo, a Roma a maggio si sta sempre molto bene. Poi c'è anche la Supercoppa, che non sarà semplice. Ma facciamo un passettino alla volta, la partita di domani contro la Lazio sarà comunque differente da quella in Coppa Italia".

Leao e i gol:

"Per ora è a 4 se non sbaglio. Non è che io trasformo Leao, ha caratteristiche per fare il centravanti. Si deve abituare ad attaccare più la porta quando la palla è esterna e di uscire meno dall'area. Sta cambiando, è molto più dentro il gioco e aiuta la squadra quando c'è da fare il lavoro sporco. I grandi giocatori si vedono da questo: quando mettono le loro qualità a disposizione della squadra".

Su Nkunku:

"È arrivato gli ultimi giorni di agosto, poi è andato due volte in Nazionale ed è un passo in avanti. Non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo per le sue potenzialità. Viene da un campionato diverso, aveva bisogno di allenarsi. Sono fiducioso in lui come per tutti. Anche Jashari sta rientrando con la squadra, Odogu ieri è andato con l'U23 per mettere minuti. L'importante è avere tutti a disposizione così si alza il livello della competizione in allenamento".