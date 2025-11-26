Allegri vuole un goleador a gennaio: Gimenez, intanto, sondato dal West Ham

Non si può dire che, in questa prima fase di stagione, Santiago Gimenez abbia ritrovato l'antica fiamma che lo aveva messo sul radar dei top club europei quando aveva la maglia del Feyenoord. Si può dire che se ci sono delle note dolenti in questa positiva rinascita milanista, una è la difficoltà di gestione con le "piccole", l'altra è sicuramente l'aridità offensiva del centravanti messicano che ora è pure ai box per un infortunio. Il mese di gennaio si avvicina e Allegri spinge per avere un nuovo goleador a gennaio, per un salto di qualità.

Il Milan si trova al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla Roma capolista: l'obiettivo è continuare a pensare partita dopo partita per arrivare così a gennaio, quando si riapriranno i battenti del calciomercato. In questa fase, come scrive Tuttosport, il desiderio di Massimiliano Allegri è quello di avere qualche rinforzo che possa completare le lacune della rosa. Quella più evidente, purtroppo per Gimenez, è quella relativa alla punta. Il messicano si è impegnato sempre, gliene va dato atto, ma ha trovato la via del gol solamente in un'occasione in Coppa Italia. Il tecnico livornese, che pure ha sempre lodato il suo giocatore, avrebbe bisogno per il suo gioco di un goleador d'area di rigore, con una stazza importante. Come ne ha sempre avuti in carriera.

Con questa ipotesi all'orizzonte, forse Santiago Gimenez potrebbe rivedere la sua posizione di rimanere ad ogni costo al Milan per provare a ritrovarsi: il Mondiale casalingo si avvicina e il numero 7 rosssonero non può rischiare di rimanere ai margini del suo club. Ci sarà da valutare il suo ritorno dall'infortunio, il suo rendimento post infermeria e quindi la possibilità di un trasferimento. Estimatori non mancano: Tuttosport sottolinea l'interesse rinnovato del West Ham che è alla ricerca di un attaccante e in passato si era proposto anche per Gimenez. Gli Hammers si libereranno di Niclas Fullkrug che, tra l'altro, interessa al Milan, e potrebbero decidere di affondare il colpo sul messicano.