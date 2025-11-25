BordoCam e le voci del derby: le parole di Gabbia, il discorso di Maignan, Leao vs Acerbi, lo show e il sorriso finale di Allegri

DAZN ha pubblicato "BordoCam", format per rivivere da bordo campo le partite di Serie A. Nella puntata di ogg sul derby di Milano, emergono tanti dettagli prima, durante e dopo la vittoria del Milan contro l'Inter:

IL PRE-PARTITA

Gabbia nel tunnel prima del riscaldamento: "Oh ragazzi, giodiamoci sto momento. Sappiamo che siamo pronti, eh. Da squadra, siamo belli tosti. Siamo belli tosti".

Maignan in cerchio prima del fischio d'inizio: "Dai raga, senza pressione! Senza paura. Giochiamo un buon calcio, giochamo insieme! Lottiamo su tutte le palle! Vinciamo i duelli e vinciamo questa partita!".

LA PARTITA

Sozza a capitan Maignan dopo la gomitata di Lautaro a Gabbia: "E' accidentale, non fa il gesto della gomitata, me l'ha detto il VAR".

Acerbi dopo aver tirato i capelli a Leao: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito".

Allegri a Sozza dopo il giallo a Leao per fallo su Barella: "Sozza, Acerbi me l'ha preso per i capelli (riferito a Leao, ndr). Barella, Dio Santo, fa l'attore!". E poi parlando con il quarto uomo che gli chiede di calmarsi: "Sono calmo, mi fate incazzare!".

Contatto Pavlovic-Thuram in area, Sozza sta aspettando che il VAR riveda l'episodio. Gabbia al direttore di gara: "Ha crossato di merda e dopo si è buttato giù". Sozza va a rivedere l'episodio e poi concede il rigore. Dopo il penalty parato da Maignan a Calhanoglu, Allegri si gira verso la panchina e, ridendo, dice: "Ma come si fa a dare un rigore del genere?".

Allegri fa poi i primi cambi e tra i sostituiti c'è anche Pulisic, autore del gol rossonero. "Bravo Chris, sei morto?" dice il livornese sorridendo all'americano e dandogli la mano per complimentarsi per la sua partita.

LO SHOW DI ALLEGRI

Siamo nel finale di partita e inizia lo show di Max Allegri. "Quanto dà di recupero? Ma come 5 minuti?!". Da qui in poi il tecnico milanista fa scattare per ogni pallone mal gestito dai suoi giocatori. E continua a chiedere al suo staff quanto manca alla fine della partita, fino a quando non scoppia: "Eh fischia, li mortacci tua". Per fortuna il triplice fischio finale di Sozza arriva e Allegri corre via negli spogliatoi sorridendo.

LA FESTA DEL MILAN

Possono iniziare così anche i festeggiamenti in campo dei giocatori rossoneri. Tutti vanno ovviamente ad abbracciare Maignan che a Pulisic dice: "Te l'avevo detto". Arriva anche Landucci, il vice di Allegri, che urla al francese mentre lo abbraccia: "Sei il più forte del mondo!".