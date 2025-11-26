Milan-Maignan, la chiave può essere Allegri: si proverà a ristabilire un contatto

vedi letture

L'esigenza di trattenere Mike Maignan ulteriormente con la maglia del Milan è divenuta ancora più evidente dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter di domenica sera. Il portiere francese è stato decisivo e non è stata la prima volta in questa stagione, segno che in generale qualcosa è cambiato nella testa dell'ex Lille il cui futuro, però, continua a rimanere appeso a un filo: tra sette mesi scade il contratto e i rapporti con il club sono praticamente nulli, in vista di un possibile rinnovo.

Sogno Premier

A luglio 2026, se nulla cambierà, Mike Maignan sarà libero di trovarsi un'altra squadra. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, in pole position per buttarsi su una preda di questo livello a parametro zero c'è la Premier League. Diverse squadre potrebbero tentare l'affondo sul francese, in primi il Chelsea che ci era già andato vicino nel corso dell'estate. Molto dipenderà dal progetto e anche dall'offerta economica, con l'entourage del capitano milanista che punta dai 5 milioni in su. Anche in Italia ci sono pretendenti, come la Juventus, ma l'ingaggio rimane un nodo abbastanza difficile da sciogliere e Maignan non sembra intenzionato allo sgarbo di andare in una rivale storica.

La chiave

I discorsi tra Maignan e il Milan sono fermi da tempo, come si è detto: il portiere e il suo team non hanno digerito il comportamento del club che aveva praticamente trovato l'accordo in primavera per un rinnovo a 5 milioni di euro, salvo poi giocare al ribasso in virtù di qualche prestazione non all'altezza del portiere. Da quel momento tutte le porte, di fatto, si sono chiuse: in estate l'addio è stato molto vicino ma poi sul più bello una persona ha posto il suo veto. Massimiliano Allegri. Ed è proprio il tecnico rossonero che può essere la chiave per riaprire tutte le discussioni: il rapporto tra allenatore e portiere è fantastico, nella squadra si respira un clima rinnovato e anche il nuovo preparatore Filippi ha portato Maignan ha fare un ulteriore step in avanti. Se i risultati dovessero continuare ad arrivare, l'influenza di Max potrebbe far tornare Mike sui propri passi. Per questo da Casa Milan nelle prossime settimane si proverà a riallacciare i contatti con l'entourage del francese, anche se a oggi le speranze rimangono comunque minime.