Pellegatti sul derby: “Avrei firmato per un pareggio. Saelemaekers giocatore totale”

Carlo Pellegatti, durante il podcast di Aura Sport, ha commentato le sue sensazioni pre derby e ha ammesso che avrebbe firmato per un pareggio a bocce ferme. Infine ha espresso un pensiero sull'esterno belga Alexis Saelemaekers. Vediamo nel dettaglio il suo commento:

“Anche il pareggio, che a inizio partita era un risultato accettabilissimo, sarebbe stato la prima volta dopo buoni 3 mesi che noi siamo fuori dai primi 4, e nel caso di sconfitta saremmo stati a 5 punti da Inter e Roma e come ha detto Allegri, sarebbe stato sul piano psicologico un grosso colpo. Ma anche il pareggio, che io avrei firmato, però saremmo stati a 4 dal primo posto e il Milan ha bisogno di alimentarsi.

Su Saelemaekers - “Saelemaekers è in crescita totale, un giocatore che se fosse in una squadra e la volesse un’altra squadra inglese, varrebbe 50/60 milioni. E non spero che non mi sentano sennò rischiamo che lo mettono sul mercato per fare un’altra plusvalenza. Spero che il Milan, grazie ad Allegri, possa andare in Champions e che non vengano più venduti grandi giocatori”.