Rambaudi, ex Lazio: “Milan con dei limiti dietro. Clean sheet con l’Inter casuale”

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto al microfono di Radiosei ed è tornato sul match dell'Olimpico della Lazio contro il Lecce e ha parlato poi della formazione di Massimiliano Allergi che, la squadra di Sarri, affronterà sabato sera a Milano. Vediamo le sue parole sull'ultima partita della Lazio contro il Lecce e la sua previsione sulla partita di sabato: "A me non è dispiaciuto Vecino domenica ma si giocava contro il Lecce, è entrato nel secondo tempo; è un giocatore intelligente. Se Cataldi non dovesse farcela sabato dovrai fare una altro tipo di partita, con Vecino hai più palleggio e deve applicarsi di più nella fase di non possesso, anche se non ce l'ha nelle corde".

La prossima partita vedrà i biancocelesti sfidare i rossoneri, reduci dal derby vinto, sabato sera a San Siro. Rambaudi si esprime così sulla formazione di Massimiliano Allegri: "Il Milan è una bella squadra, ha dei limiti dietro; il non prendere gol con l'Inter è stato solo casuale".