Biasin: “Milan favorito per lo scudetto. Allegri e Rabiot perfetti insieme”

vedi letture

Nei giorni successivi al derby, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Pulisic, Biasin ha confermato il suo pronostico di inizio anno in cui ha messo il Milan come favorito per lo scudetto. Secondo il giornalista di fede interista, i rossoneri grazie ad una rosa forte e ad un allenatore molto competente sono in prima linea per vincere il tricolore. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Nella mia griglia di partenza ho messo da inizio anno il Milan come favorito. Ho messo il Milan primo non per gufare come pensano tutti, ma perchè rispetto a un mercato che è stato anche confusionario, sono successe un paio di cose verso la fine del mercato, una su tutte Rabiot, giocatore perfetto per il gioco di Massimiliano Allegri, arrivato quasi per caso che però sta incidendo in una maniera incredibile, con Rabiot in campo il Milan non perde mai, tutto questo mi fa pensare che Allegri con questo tipo di formazione, rosa molto asciutta, una partita a settimana, ha veramente la possibilità di fare tantissimi punti, e al momento ha vinto contro tutte le prime.