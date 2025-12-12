Salah-Slot, prove di disgelo: l'egiziano convocato per la sfida di domani

Dopo giorni di tensioni, dichiarazioni sopra le righe e tante polemiche arrivano le prime prove di pace tra Arne Slot e Mo Salah. Il campione egiziano nei giorni scorsi aveva esplicitamente detto di sentirsi usato come capro espiatorio dal club e di non avere più un rapporto con il suo allenatore; Slot aveva risposto escludendolo dai convocati per la sfida di Champions League contro l'Inter, poi vinta dai Reds.

Ora può arrivare la pace: i due hanno avuto un confronto durante l'allenamento odierno e Salah sarà convocato per la sfida di domani contro il Brighton: i due si sono chiariti ed il caso, riportano Sky UK, al momento sembra rientrato. Salah poi sarà impegnato con l'Egitto per la Coppa d'Africa.