Coppa Intercontinentale: il PSG batte ai rigori il Flamengo

Si è giocata nella serata la finale della Coppa Intercontinetale tra PSG, vincitore della Champions League contro l'Inter per 5-0, e Flamengo, fresco vincitore della Copa Libertadores contro il Palmeiras per 1-0, grazie al gol dell'ex difensore bianconero Danilo. Allo stadio Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, i parigini hanno conquistato il primo titolo della stagione battendo i brasiliani del Flamengo. Sono serviti i calci di rigore e un super Safonov, terzo portiere dei francesi, alla squadra di Luis Enrique per alzare al cielo il trofeo, dopo che nei tempi regolamentari e in quelli supplementari il risultato è stato fermo sull'1-1.

Al 38’ del primo tempo, dopo un gol annullato in precedenza, il Psg riesce a segnare nuovamente l’1-0: Doué serve in area un cross basso che Rossi valuta erroneamente, favorendo il tap-in da parte di Kvaratskhelia. Al 62’ il Mengão trova però l’episodio per ristabilire la parità: Marquinhos commette un ingenuo fallo da rigore, richiamato dal Var, e Jorginho trasforma il penalty nell’1-1, spiazzando Safonov. Come detto risultato fermo ancora sull'1-1 nei supplementari e allora sono stati i rigori a decretare il vincitore. Vincono quindi 3-2 (2-1 ai rigori) i francesi con Safonov che para ben 4 rigori ai brasiliani e permette al PSG di vincere il 6° titolo nell'anno solare.