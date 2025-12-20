Caos in Arabia, tifosi italiani bloccati senza biglietti: “Siamo praticamente sotto sequestro”

Una situazione surreale, alquanto inquietante. Quanto ci giunge dall’Arabia, direttamente dal nostro inviato Pietro Mazzara non può lasciare felici tifosi e appassionati di calcio, indipendentemente dal colore della maglia. Per i tifosi di rientro in Italia dall’esperienza saudita in supercoppa, parliamo principalmente di milanisti e interisti si sono creati disagi, ritiri di carte di imbarco. "Siamo sotto sequestro praticamente" Una frase emblematica pronunciata da un tifoso rossonero a Sportitalia.

Imbarcati questa mattina alle 5 su un charter da Riyad: senza carte d'imbarco, senza controlli ai bagagli. Bloccati per 4 ore all'aeroporto Napoli e successivamente costretti ad ricollocarsi autonomamente su treni, aerei di linea e pullman per rientrare a casa. Un vero e proprio "viaggio della speranza” Anche per diversi tifosi napoletani, con l’aereo di ritorno che era arrivato a Napoli e bloccato, in quanto i tifosi erano stati fatti salire a bordo senza provvedersi di carte di imbarco. Una situazione spettrale, sulla quale la Lega Serie A sta già cercando di fare luce per risolvere queste importanti e spettrali situazioni in Arabia.